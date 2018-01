PlayerUnknown's Battlegrounds promosso con 9/10 sull'ultimo numero di EDGE

Sul forum di ResetEra sono stati diffusi i voti contenuti nell'ultimo numero di: tra i giochi recensiti sul magazine britannico troviamo PlayerUnknown's Battlegrounds

Di seguito vi riportiamo tutti i voti inclusi nell'ultimo numero di EDGE:

PlayerUnknown's Battlegrounds (PC) - 9

OK KO! Let's Play Heroes - 7

Lost Sphear - 6

Arena of Valor - 6

Celeste - 8

Finding Paradise - 8

Brawlout - 3

Come potete vedere, la versione PC del Battle Royale di Bluehole è stata accolta quasi a pieni voti, seguita dagli ottimi 8/10 di Celeste e Finding Paradise. Parlando di Lost Sphear, invece, pare che la redazione inglese non sia rimasta particolarmente colpita dal nuovo Jrpg degli autori di I Am Satsuna, almeno a giudicare dal voto.

Con l'occasione vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la lista con tutti i giochi che hanno ricevuto 10/10 su EDGE nel corso degli anni.