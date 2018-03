PlayerUnknown's Battlegrounds raggiunge i 5 milioni di giocatori su Xbox One

Come riportato sul forum di ResetERA, nelle scorse ore è stato pubblicato, probabilmente per errore, un video che annunciava il raggiungimento dei cinque milioni di giocatori per la versione Xbox One di. Il filmato è stato rimosso, restiamo dunque in attesa di conferme sui numeri riportati.

L'annuncio ufficiale è atteso probabilmente per le prossime ore, in ogni caso si tratta di numeri decisamente positivi per l'edizione console di PUBG, che si sommano agli oltre 33 milioni di giocatori attivi su PC, per un totale di oltre 38 milioni di utenti attivi.

Per il 2018, Bluehole ha in programma molti aggiornamenti per PUBG, inoltre si parla dell'arrivo del gioco su PlayStation 4 e Switch, anche se in quest'ultimo caso sembra che il lancio sia previsto nel corso del 2019. Infine, ricordiamo che acquistando Xbox One X su Amazon.it entro il 16 marzo si riceverà in regalo una copia di PlayerUnknown's Battlegrounds senza costi aggiuntivi.