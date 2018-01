PlayerUnknown's Battlegrounds raggiunge quota tre milioni di giocatori su Xbox One

Tramite le pagine di Xbox Wire, Major Nelson ha annunciato cheha raggiunto quota tre milioni di giocatori su Xbox One e Xbox One X, risultato che trasformanel gioco in Game Preview più popolare di sempre.

Oltre un milione di persone hanno giocato a PlayerUnknown's Battlegrounds nelle prime 48 ore successive al lancio e altri due milioni di utenti si sono aggiunti durante le festività natalizie e nei giorni immediatamente seguenti.

Indubbiamente un buon successo per Bluehole e per Microsoft, al momento PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile in esclusiva console su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X, nessuna conferma riguardo il possibilee arrivo del gioco su altre piattaforme.