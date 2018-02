PlayerUnknown's Battlegrounds ha raggiunto quota 26 milioni di copie su PC e Xbox One

Il fenomenopare inarrestabile: nelle scorse oreha annunciato che il titolo ha raggiunto l'incredibile totale di 26 milioni di unità vendute su

Il dato è ancora più impressionante se consideriamo che la maggior parte delle copie sono state piazzate quando il titolo era ancora in Accesso Anticipato su Steam. Per l'occasione, sono anche state rivelate altre statistiche: il titolo ha raggiunto un picco di 3,15 milioni di utenti connessi contemporaneamente, mentre i giocatori hanno trascorso in totale più di 2,7 miliardi di ore in partita. L'arma preferita è il fucile M416, mentre il mezzo di trasporto prediletto è l'UAZ. Trovate queste, e altre statistiche, nell'infografica allegata in calce.

Vi ricordiamo che PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile su PC (via Steam) e su Xbox One all'interno del programma Game Preview. Gli sviluppatori hanno ulteriormente aumentato gli sforzi nella lotta contro i cheater, e hanno annunciato importanti novità in arrivo. Segnaliamo, infine, che nella giornata di ieri è stato annunciato un nuovo bundle contenente Xbox One S 1TB, un codice per il download del gioco, 14 giorni di Xbox Live Gold e un mese di prova gratuita di Xbox Game Pass.