PlayerUnknown's Battlegrounds riceve un'ondata di recensioni negative su Steam

Negli ultimi 30 giorni, il 64% delle recensioni dipubblicata dagli utenti susono state accompagnate da una valutazione negativa. A quanto pare, ai giocatori non sono andate a genio alcune scelte effettuate da

Le lamentele spaziano dagli oggetti cosmetici a pagamento ai giocatori bannati per aver ucciso uno steamer, passando per gli utenti cinesi infastiditi dagli annunci pubblicitari in-game. Leggendo le recensioni degli utenti, inoltre, si nota una certa insofferenza verso l'ottimizzazione del gioco, che ricordiamo essere ancora in fase di early access.

Dopo il clamoroso successo di vendite e popolarità registrato nel corso degli ultimi mesi, pare che per PlayerUnknown's Battlegrounds sia arrivata una piccola battuta d'arresto. Cosa ne pensate delle lamentele espresse dai giocatori?