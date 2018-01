PlayerUnknown's Battlegrounds si aggiorna su PC, risolti vari problemi tecnici

ha pubblicato una nuova patch per la versione PC di PlayerUnknown's Battlegrounds : questo update ottimizza il comparto tecnico della produzione e migliora alcuni elementi grafici ed estetici del gioco, oltre ad aggiungere nuove casse.

In particolare, oggetti aggiuntivi sono ora disponibili ne La Bendita nella mappa Miramar, inoltre gli sviluppatori hanno modificato il design dell'Energy Drink, che risulta ora differente rispetto a quello della Red Bull. Ridotta anche la distanza visibile durante i voli con il paracadute, così da alleggerire il lavoro del client e dei server.

Le novità però non finiscono qui, poichè la patch risolve anche problemi tecnici e bug minori di vario genere, per tutti i dettagli vi rimandiamo al changelog ufficiale su Steam. Recentemente, anche la versione Xbox One di PUBG è stata aggiornata, obiettivo del team è quello di migliorare ulteriormente le prestazioni, altri patch sono attese nelle prossime settimane.