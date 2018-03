PlayerUnknown's Battlegrounds si aggiorna su Xbox One

ha pubblicato la nona patch ufficiale per la versione Xbox di, ora disponibile per il download. Questo update risolve una serie di problemi tecnici e bug, oltre a migliorare la stabilità del server e del client.

Nello specifico, si parla di migliorie al bilanciamento, attivazione della funzionalità Game DVR per la registrazione automatica delle partite, modifica al livello di danni con i veicoli e interfaccia grafica migliorata.

Non sono previsti nuovi contenuti, si tratta di una patch atta a risolvere i problemi tecnici e ottimizzare ulteriormente il gioco per Xbox One e Xbox One X. Restando PlayerUnknown's Battlegrounds, questa settimana sono iniziati i test per il nuovo sistema di matchmaking che dovrebbe fare la sua comparsa nei prossimi mesi.