PlayerUnknown's Battlegrounds: son ben 13 milioni i cheater bannati negli ultimi 15 mesi

Giochi multiplayer altamente competitivi come PlayerUnknown's Battlegrounds sono terreno fertile per i giocatori malintenzionati, che usano vari tipi di trucchi pur di avere la meglio sugli avversari. Fortunatamente, gli sviluppatori sono sempre all'erta e cercano con ogni mezzo di tenere a freno il fenomeno.

PUBG Corp. ora combatte su due fronti. La compagnia sudcoreana, oltre ad affidarsi a servizi terze parti come BattleEye, con la patch #22 di PlayerUnknown's Battlegrounds per PC ha anche implementato un sistema anti-cheat proprietario. Misura resasi necessaria dall'elevato numero di cheater. Ha infatti rivelato che dal 16 giugno dello scorso anno sono stati bannati oltre 13 milioni di account, un numero impressionante. In alcuni casi, sono anche stati superati i 300 mila ban alla settimana settimana.

Nell'ultimo periodo la situazione sembra essere migliorata, poiché il numero di sospensioni è sceso a circa 100 mila su base settimanale. È pur vero, tuttavia, che la popolarità del gioco è calata ai livelli più bassi di sempre. Probabilmente, il minor numero di cheater è associato al minor numero di giocatori in generale.

Ricordiamo che PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile su PC e Xbox One. Secondo alcuni rumor, in futuro potrebbe arrivare anche su PlayStation 4.