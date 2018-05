PlayerUnknown's Battlegrounds: le squadre europee qualificate al Global Invitational

Qualche giorno fa vi abbiamo anticipato che a luglio si terrà il più grande torneo di PlayerUnknonw's Battlegrounds organizzato sino a questo momento.

Questo weekend si sono conclusi i qualifier che hanno permesso a venti squadre del bracket europeo di staccare il biglietto per la fase successiva del torneo.

Alla fase di qualificazione online appena chiusa sono riuscite ad entrare “solo” 80 delle 640 squadre partecipanti. Queste, poi, sono state divise in quattro gironi e solo le prime cinque squadre di ogni gruppo avrebbero avuto la possibilità di passare alla fase LAN per giocarsi un posto al PUBG Global Invitational a fine luglio come rappresentanti della regione europea.

I verdetti di questo weekend sono stati impietosi per alcune squadre molto in vista, che non sono riuscite a superare l'ultima fase di qualificazione. Tra queste, il Team Vitality, i Liquid e i Rogue non sono riuscite a passare al turno successivo dopo aver perso per pochi punti l'aggancio alle prime cinque formazioni dei rispettivi gironi.

Team Kinguin, FaZe Clan, Alliance e Copenhagen Flames, invece, sono riusciti grazie a ottime prestazioni ad assicurarsi uno slot per il turno successivo.

I 20 team qualificati ora si riuniranno all'Haymarket Theatre a Leicester per giocarsi live, dal 29 giugno al 1 luglio, una parte del montepremi da $ 100.000 e i tre posti per il gran finale dell'Invitational.

Le prime tre squadre, infatti, come abbiamo anticipato poco fa si qualificheranno per l'IGP 2018 e potranno scontrarsi con le migliori squadre del resto del mondo a Berlino, dal 25 al 29 luglio.