PlayerUnknown's Battlegrounds sta per arrivare su PlayStation 4?

PlayerUnknown's Battlegrounds arriverà presto su PlayStation 4? Gli sviluppatori non hanno ancora annunciato nulla in merito ma il gioco è comparso questa mattina nel database della Rating Board coreana, ente che si occupa di classificare i videogiochi in vendita nel paese asiatico.

PlayerUnknown's Battlegrounds è uno dei giochi di maggior successo degli ultimi anni, la versione Xbox One si è presto imposta come uno dei titoli più giocati sulla console Microsoft e su PC i numeri si mantengono ancora decisamente elevati, nonostante la forte concorrenza di Fortnite Battle Royale.

Non è escluso che la compagnia voglia portare PlayerUnknown's Battlegrounds anche su PlayStation 4 e Playstation 4 Pro, non sappiamo però se la compagnia abbia firmato una partnership in esclusiva temporale con Microsoft per la versione console. L'apparizione nel database della Korean Rating Boards in ogni caso non sembra lasciare troppi dubbi riguardo il prossimo arrivo di PUBG sulla piattaforma Sony.