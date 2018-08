PlayerUnknown's Battlegrounds StarSeries i-League: il dominio delle europee

Le formazioni europee son riuscite a metter tutti in fila nelle fasi finali della StarSeries i-League di PlayerUnknown's Battlegrounds, mettendoli comodamente al comando in vista del secondo giorno di competizione.

Il primo giorno ha visto le 16 migliori squadre del torneo confrontarsi su Miramar, la mappa desertica di PUBG. Sedici squadre hanno iniziato la giornata sostanzialmente alla pari, con ciascuna formazione che ha cercato di ottenere una grande quota del prize pool pari a $ 100.000.

Le squadre europee, però, si sono rivelate le migliori sul campo: Team Liquid, Team Vitality, Knights e Method. I Method hanno terminato la giornata al primo posto per ben due partite, assicurandosi 31 uccisioni sulle cinque partite disputate.

I Vitality sono finiti secondi in classifica dopo aver vinto la prima partita della fase finale e piazzati costantemente tra le prime formazioni. I Knights e i Liquid si attestano, rispettivamente, al terzo e quarto posto, per ipotecare il predominio dell'Europa all'evento.

Gli OpTic Gaming, la migliore formazione nord americana, chiuso i piazzamenti nei primi cinque dopo essersi assicurati addirittura 20 uccisioni nella quarta partita e aver ottenuto anche un buon primo posto. Gen. G e FaZe, due tra i favoriti che partecipano al torneo, non sono pervenuti. I Gen.G hanno vinto la modalità TPP del PUBG Global Invitational ma non sono riusciti a replicare nella i-League. Ora le ultime 16 squadre cercheranno di conquistare più punti possibili per le finali questa domenica. La competizione ora proseguirà tra poco, alle 15:00.