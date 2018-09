PlayerUnknown's Battlegrounds StarSeries i-League: la rinascita coreana

Vi abbiamo accennato al dominio delle europee nella fase finale della StarSeries i-League di PlayerUnknown's Battlegrounds.

Ieri è cambiato tutto. La OGN Entus Ace, formazione della Corea del Sud ha scavalcato il Team Vitality strappando il primo posto durante le due finali della stagione. Questo ha messo fine al dominio dell'Europa all'evento a un solo giorno di competizione rimasto.

Sedici squadre sono tornate ancora una volta a Miramar, la mappa desertica di PUBG, per l'ultima volta nel torneo. La mappa è stata giocata per le prime cinque partite, in cui l'Europa ha dominato. L'OGN, a soli sette punti dai Vitality nel terzo giorno, è salita in prima posizione con un vantaggio di 100 punti dopo una serie di prestazioni ottime.

I Vitality hanno cannato la maggior parte delle quattro partite di ieri prima di agguantare il secondo posto nell'ultima partita. La grande prestazione del giorno, però, l'hanno fatta gli statunitensi FaZe, in grado di recuperare agganciando la quinta piazza. Ora i FaZe sono a circa 500 punti dal primo posto. Se riescono a trovare qualche vittoria questa sera e a spegnere le velleità dei coreani, potrebbero davvero avere qualche possibilità di scalare la classifica finale. I Knights, entrati nell'ultima giornata in terza posizione, rimangono saldamente ancorati nell'ultimo giorno, mentre il Team Liquid è entrato nella top five ancora una volta dopo aver ottenuto una vittoria e una serie di prestazioni discrete. Nulla è ancora deciso: tutto è rimandato a oggi pomeriggio, quando le sedici formazioni torneranno sul campo di battaglia per l'ultimo giorno di gara. Le partite iniziano alle 15:00 ora nostrana.