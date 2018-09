PlayerUnknown's Battlegrounds StarSeries i-League: tra i due litiganti il terzo gode

Ogni giorno una sorpresa: la finalissima della stagione due della StarSeries i-League di PlayersUnknown's Battlegrounds è stata vinta dal Team Liquid, il quale ha negato la gloria al Team Vitality e agli OGN Entus Ace, due delle squadre che per tutto il weekend avevano messo tutti in riga.

OGN e Vitality hanno lottato accanitamente per tutto il giorno per portarsi a casa il primato. Dunque, tutti si aspettavano che uno di questi due team vincesse il titolo.

I Liquid, però, non sono stati dello stesso avviso. Dopo una serie di ottime prestazioni nelle ultime cinque partite hanno strappato il primato ai due contendenti. il Team Liquid si è assicurato due piazzamenti ed è entrato per primo una volta nell'ultima partita. Ciò ha colmato il divario tra loro, OGN e Vitality, creando un interessante match finale.

Nessun altro team ha avuto la possibilità di entrare nei primi tre nella partita finale: i FaZe erano a circa 400 punti dai Liquid e quindi fuori dalla corsa per i primi tre posti.

Gli OGN sono stati i primi a cadere dopo essere stati presi di mira da più squadre, lasciando Vitality e Liquid a lottare per il titolo. L'OGN partiva con circa 100 punti di vantaggio prima dell'inizio della partita, tutti mangiati in poco tempo in favore di Vitality e Liquid.

Questi ultimi, però, sono stati i più costanti, riuscendo a portarsi a casa il titolo e una grossa fetta del montepremi da $ 100.000.