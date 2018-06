PlayerUnknown's Battlegrounds: svelate le prossime novità per la versione Xbox One

Nel corso della conferenza che sta attualmente tenendo sul palco dell'E3 2018, Microsoft ha mostrato un nuovo trailer dedicato al celebre Battle Royale di Bluehole, PlayerUnknown's Battlegrounds.

Il filmato funge da roadmap per tutte le novità previste per la versione Xbox One del titolo. Si parte da alcune nuove mappe mostrate in video (tra cui una innevata), passando per oggetti estetici e di customizzazione completamente inediti. In aggiunta, la mappa Sanhok, attualmente disponibile per i giocatori PC, raggiungerà Xbox One a partire dalla stagione estiva. Durante l'inverno, invece, arriverà anche la modalità Guerra.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che PlayerUnknown's Battlegrounds è ora disponibile su PC e Xbox One. Continuate a seguirci per tutte le novità sull'E3 di Microsoft.