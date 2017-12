PlayerUnknown's Battlegrounds: Tencent annuncia due giochi mobile

I rumor trapelati nei giorni scorsi si sono rivelati esatti:stanno lavorando per portaresu smartphone e tablet, attualmente lo studio ha in programma ben due divrsi giochi per piattaforme mobile.

Playerunknown's Battlegrounds Army Attack sarà un gioco di stampo arcade con meccaniche diverse dal classico PUBG (non mglio specificate) e secondo alcuni rumor introdurrà persino le battaglie navali nella serie. Playerunknown's Battlegrounds Battlefield sarà invece uno sparatutto tradizionale, probabilmente un porting della versione PC.

Al momento non ci sono altri dettagli, Tencent ha pubblicato due trailer per PlayerUnknown's Battlegrounds Army Attack e PlayerUnknown's Battlegrounds Battlefield, nessuna conferma riguardo l'arrivo dei due giochi in Occidente, anche la data di lancio in Asia è per il momento avvolta nel mistero.