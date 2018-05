PlayerUnknown's Battlegrounds: Tencent pronta ad investire altri 470 milioni in Bluehole

La mega corporazione Tencent Holdings, prevede di investire circa 470 milioni di Dollari per acquistare nuove azioni della compagnia Bluehole e assicurarsi, così, il controllo sui prodotti, PlayerUnknown's Battlegrounds su tutti.

Diverse agenzie di stampa coreane segnalano che sarebbero in corso dei colloqui tra Tencent, Bluehole e i nuovi potenziali investitori.

Un portavoce di Bluehole ha confermato i colloqui, ma non ha specificato né le parti interessate né ha voluto commentare le indiscrezioni sugli importi trapelati.

Tencent possiede già una quota di minoranza della compagnia, acquistata per circa 70 miliardi di won nel 2017, oltre a garantire i diritti di pubblicare in esclusiva per il mercato cinese PlayerUnknown's Battlegrounds.

Un quotidiano coreano, ora, riferisce che l'ultimo piano di Tencent di investire 500 miliardi di won avrebbe garantito all'azienda circa 11,5% delle azioni di Bluehole, diventando il secondo azionista unico dopo il fondatore di Bluehole, Chang Byung-gyu, che detiene il 20,4% dell'intera società.

Altre società, tra cui Altos Ventures, IMM Investment e Premier Partners, sono titolari di una quota combinata del 15%. Altre fonti hanno riferito al quotidiano coreano che Tencent sta cercando di rafforzare la sua quota di minoranza in Bluehole da un po 'di tempo.

"Dall'anno scorso, Tencent ha contattato società di investimento che avevano partecipazioni in Bluehole", ha affermato una fonte. Secondo il rapporto, l'investimento programmato di Tencent porrebbe fine a un tira e molla durato mesi, tra cui spiccano alcuni grandi nomi come Microsoft, Sequioa Capital, IMM Investment e Japan's SoftBank.

Secondo quanto riferito, infine, Bluehole vorrebbe sfruttare l'afflusso di denaro per cercare operazioni di fusione e acquisizione e incrementare le proprie attività sul mercato globale.