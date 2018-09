PlayerUnknown's Battlegrounds: l'update 22 introdurrà un sistema di Ranking

PUBG Corp. ha annunciato che PlayerUnknown's Battlegrounds riceverà un sistema di Ranking con la pubblicazione dell'Update 22 su PC, prevista per i primi giorni del mese di ottobre.

La nuova funzionalità è già in fase di prova sui server di test. Ci sono in totale 8 rank, da Bronzo a Grandmaster, come potete vedere nelle immagini allegate in basso. I giocatori possono salire di grado guadagnando Rank Point durante le partite. Il primo rank viene assegnato dopo 10 match di piazzamento, similmente a quanto accade in altri giochi competitivi.

Questa, tuttavia, non è l'unica novità prevista: l'update 22 sancirà il ritorno della schermata di selezione della mappa, introdurrà un sistema per lo scambio di skin e apporterà delle migliorie all'interfaccia utente per l'inventario, con l'obiettivo di renderla più facilmente navigabile.

Cosa ne pensate di questi cambiamenti? Ricordiamo che PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile per PC e Xbox One. Secondo un recente rumor, prossimamente il titolo battle royale arriverà anche su PlayStation 4. Un recente leak, invece, ha svelato la mappa innevata che debutterà prossimamente.