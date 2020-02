PlayerUnknown's Battlegrounds: sempre di più gli utenti e gli streamer che lo abbandonano

Sembra proprio che PlayerUnknown's Battlegrounds, il battle royale che ha di fatto lanciato una nuova moda e, nonostante l'arrivo di Fortnite, continuava fino a qualche settimana fa a vantare un buon numero di giocatori, sta lentamente morendo a causa dell'insoddisfazione di utenti e streamer.

Siamo infatti ben lontani dai fasti di un tempo, quando il gioco vantava più di un milione di giocatori contemporaneamente connessi ai server e ad oggi non riesce ad attirare più di 250.000 utenti. Un così sensibile calo d'interesse da parte degli appassionati è dovuto principalmente al mancato arrivo di patch mirate alla soluzione dei gravi problemi di performance e bug di cui il gioco soffre ormai da tempo. Secondo i fan, il team di sviluppo è troppo concentrato nella produzione di nuovi contenuti e non pone alcuna attenzione ai reali problemi che affliggono il gioco. A rendere evidente tutto ciò è il numero di voti positivi ottenuti su Reddit da un utente che ha insultato gli sviluppatori mettendo in evidenza il costante calo di utenti attivi sui server. Parliamo di un post che, al momento, vanta più di 4.000 mi piace e detiene il record di messaggio con più like nel subreddit del battle royale. Ovviamente una situazione del genere sta allontanando anche gli streamer come Chocotaco, che non vede l'ora che faccia il proprio debutto la battle royale di Call of Duty: Modern Warfare.

Resta ora da capire quale sarà la prossima mossa degli sviluppatori, che in vista di un abbandono di massa da parte degli utenti potrebbero finalmente decidere di ascoltare le loro lamentele e risolvere in blocco tutti i problemi di cui si lamentano con un corposo aggiornamento per le versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One.