PlayerUnknown's Battlegrounds ha venduto oltre 70 milioni di copie

PlayerUnknown’s Battlegrounds ha raggiunto quota 70 milioni di copie vendute e scaricate a poco meno di tre anni dal lancio, un risultato notevole per quello che viene considerato a tutti gli effetti il capostipite dell'esplosione dei Battle Royale moderni.

Il gioco è stato lanciato ufficialmente nel dicembre 2017, preceduto da una fase Early Access partita a marzo dello stesso anno. A giugno 2018 PUBG aveva già registrato 50 milioni di copie vendute, da allora sono state distribuite altre 20 milioni di unità su tutte le principali piattaforme tra cui PC, PlayStation 4 e Xbox One, non è chiaro se la versione mobile (distribuita da Tencent) sia inclusa nel conteggio oppure no.

Nonostante il numero dei giocatori attivi sia in calo e non raggiunga i livelli del boom del 2017 e 2018, PUBG continua ad essere uno dei Battle Royale più amati in particolar modo per quanto riguarda il competitivo, con tornei e competizioni eSports in ogni angolo del mondo e ricchi montepremi in palio. Gli sviluppatori continueranno a supportare PlayerUnknown's Battlegrounds con nuovi contenuti e al momento non ci sono piani per un sequel.