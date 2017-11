PlayerUnknown's Battlegrounds: la versione per Xbox One peserà fino a 30GB

Dopo aver conquistato i giocatoricon più di 22 milioni di copie vendute tramitesta per presentarsi anche al pubblico console con l'imminente uscita su

Come riportato dalla testata Windows Central, la confezione del Battle Royale indica che le dimensioni possono raggiungere i 30GB, e che questo dato potrebbe essere soggetto a variazioni future. Sottolineiamo, tuttavia, che il filesize suggerito potrebbe essere puramente indicativo, in quanto la stessa versione PC consiglia 30GB di spazio libero su disco ma, a conti fatti, ne utilizza solamente 8.

PlayerUnknown's Battlegrounds uscirà su console Xbox One - con ottimizzazioni per la nuova Xbox One X - il prossimo 12 dicembre sia in formato digitale che retail.