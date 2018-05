PlayerUnknown's Battlegrounds vs Fortnite: gli autori di PUBG citano Epic in tribunale

Come riportato dal Korea Times, PUBG Corporation ha denunciato Epic Games Corea presso il tribunale di Seul per violazione di copyright, con l'obiettivo di capire se Epic abbia "copiato alcuni elementi chiave di PlayerUnknown's Battlegrounds".

Non è la prima volta che Bluehole e PUBG Corporation parlano della volontà di volersi difendere in tribunale dai numerosi cloni di PlayerUnknown's Battlegrounds, anche se non è questo il caso di Fortnite. La compagnia vuole semplicemente capire se Epic abbia violato alcuni copyright relative alle meccaniche di gioco e alle tecnologie utilizzate per PUBG, tenendo conto che Epic e Bluehole hanno lavorato per molto tempo a stretto contatto, considerando che PlayerUnknown's Battlegrounds è sviluppato con l'Unreal Engine, motore proprietario di Epic.

Resta da capire, al momento, come si evolverà la situaziome, Epic Games Korea non ha risposto alle accuse e PUBG Inc ha più volte ribadito come la citazione in tribunale si sia resa necessaria al fine di fare chiarezza e tutelare alcune tecnologie che potrebbero essere state utilizzate per alcuni aspetti di Fortnite, sebbene non ci siano certezze a riguardo da parte degli autori di PlayerUnknown's Battlegrounds.