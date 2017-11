PlayerUnknown's Battltegrounds ha venduto 22 milioni di copie su Steam

Come riportato da SteamSpy, sono attualmente bencoloro che hanno acquistato una copia disu Steam, un milione delle quali solamente dal 15 novembre ad oggi.

Un risultato incredibile per il gioco di Bluehole, che continua a riscuotere un notevole successo di critica e pubblico, avendo superato recentemente anche DOTA 2 per quanto riguarda il numero di utenti connessi in contemporanea su Steam.

PlayerUnknown's Battlegrounds sarà disponibile dal 12 dicembre anche su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X, Bluehole ha inoltre pianificato l'arrivo di un corposo aggiornamento per la versione PC, il quale dovrebbe accompagnare il gioco all'uscita della fase early access.