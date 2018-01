PlayerUnknown's Battlegrounds: bannati in maniera permanente altri 100 mila cheater

è indubbiamente il fenomeno del momento ma, come spesso accade per questa tipologia di titoli, sta attirando a sé anche innumerevoli giocatori scorretti.

I ragazzi di Bluehole hanno parlato dell'argomento nel recente intervento apparso sul blog ufficiale, spiegando che la caccia ai cheater ha la priorità su tutto il resto, specialmente da quando è stata lanciata la versione 1.0 su Steam. Recentemente gli sviluppatori hanno scoperto un nuovo pattern di cheat, e dopo aver analizzato i dati di oltre 10 milioni di giocatori hanno identificato la bellezza di 100 mila cheater, tutti bannati in maniera permanente in una singola ondata. Nel frattempo, Bluehole ha anche avviato azioni legali in differenti paesi contro i distributori di cheat. In Cina, dove il publisher del gioco Tencent sta collaborando con la polizia, sono già stati effettuati 120 arresti.

Proseguono, intanto, i lavori sul perfezionamento del titolo, e nel prossimo update verranno introdotti dei bilanciamenti alla zona blu: l'idea è quella di diminuire il danno subito all'interno di quest'area nelle fasi centrali delle partite, e di aumentarlo lievemente in quelle conclusive.

Vi ricordiamo che PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile su PC e su Xbox One. Sulla console di casa Microsoft è stato lanciato lo scorso mese di dicembre all'interno del programma Game Preview e sta già riscuotendo un notevole successo.