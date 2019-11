PUBG: la patch 5.2 introduce la Trappola di Chiodi e il PUBG Labs

La quinta stagione di Playerunkown’s Battlegrounds prosegue con l'aggiornamento 5.2, disponibile da ora sul test server della versione PC. La patch introduce alcune modifiche a Vikendi, le Trappole di Chiodi, un nuovo sistema chiamato "PUBG Labs" e altre correzioni.

L'aggiunta più importante riguarda la Trappola di Chiodi, una speciale striscia chiodata che una volta posizionata a terra può forare gli pneumatici di un solo veicolo per poi scomparire. La trappola può rendere difficoltosi gli spostamenti dei veicoli senza tuttavia danneggiarli. Queste trappole vengono generate in tutto il mondo di gioco per poi essere posizionate nello slot delle armi da lancio dell'inventario. Una volta posizionate non possono essere recuperate in alcun modo. PUBG Labs invece, è uno spazio collaborativo studiato per mettere a contatto la community e gli sviluppatori per sperimentare nuove modalità di gioco, set di regole e funzionalità. Il sistema si basa su un sistema di feedback che verranno utilizzati a favore della comunità di gioco. La prima novità sperimentale introdotta il PUBG Labs è il sistema di classificazione e valutazione della partita. Per quanto riguarda Vikendi, sono stati apportati miglioramenti al terreno e alle città, oltre ad un nuovo bilanciamento del gameplay nella zona blu. Potete trovare la patch note completa a questo link.

La stagione cinque di Playerunkown’s Battlegrounds continua quindi con altre novità e presto potrebbe essere introdotto il supporto ai clan. La patch 5.2 di Playerunkown’s Battlegrounds dovrebbe essere disponibile per tutti a partire dal 23 novembre.