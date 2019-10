Playground Games assume un ex Rockstar per Forza Horizon 5

Il 2019 non ha visto (e non vedrà) l'uscita di alcun gioco della serie Forza ma questo non vuol dire che il franchise sia stato abbandonato. Mentre Turn10 sta lavorando su Forza Motorsport 8, Playground Games sembra aver già messo in cantiere Forza Horizon 5.

Il team inglese ha recentemente dato il benvenuto nel team di Forza a Nathan Buchanan, che arriva così alla corte di Playground Games e Microsoft dopo aver passato molti anni negli studi britannici di Rockstar Games. Lo studio non ha mai citato direttamente Forza Horizon 5 parlando genericamente dell'ingresso di Nathan nella squadra "al lavoro sul futuro della serie Forza", riferimenti espliciti alle prossime espansioni di Forza Horizon 4 ed al prossimo capitolo della saga.

Il 2020 sarà con ogni probabilità l'anno di Forza Motorsport 8 (destinato, si mormora, ad accompagnare il lancio di Xbox Scarlett sul mercato) mentre Forza Horizon 5 dovrebbe vedere la luce nel 2021, è ancora troppo presto dunque per saperne di più.

Playground Games è al lavoro anche su un RPG Open World più volte associato alla serie Fable (Fable IV o un reboot?) al momento però niente è stato confermato e anche in questo caso si tratta solamente di speculazioni che attendono l'ufficialità.