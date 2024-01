Playground Games assume nuovo personale: novità in arrivo per Fable?

Da quando Microsoft ha annunciato ufficialmente l'evento dell'Xbox Developer Direct 2024, non sono mancate le speculazioni sui titoli che prenderanno parte alla presentazione. Tra Machinegames e Ninja Theory, lo showcase sarà caratterizzato da tanti progetti, e le stesse sorti potrebbero toccare anche a Playground Games ed al suo attesissimo Fable.

Quale giorno fa, anche l'account X di Fable è stato aggiornato come quello di Avowed. Ciò non è indicativo di nulla, almeno per il momento, ma è lecito pensare che anche il reboot della celebre saga Action RPG dell'ecosistema Microsoft possa entrare a far parte della line-up del Direct di inizio anno. Però, lo stesso team di sviluppo ha corroborato indirettamente tale tesi: Playground Games ha assunto 18 nuovi dipendenti, ma faranno tutti parte del team di Fable? Difficile dare una risposta alla domanda, almeno per ora.

Tuttavia, sappiamo che le posizioni ricoperte dalla nuova fetta di organico sono alquanto diversificate: parliamo, nello specifico, di Character Artist Grade 1, Cinematic Lighting Artist, Tools Engineer, Lead UI Engineer, Environment Artist e molto altro ancora. Non c'è modo di sapere se vi è una correlazione tra Fable, il prossimo evento Microsoft e l'assunzione di nuovo personale, ma la risposta a tutti gli interrogativi giungerà nell'arco della prossima settimana. Fable è pronto a mostrarsi nuovamente al proprio pubblico?