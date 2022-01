Playground Games: il co-fondatore lascia lo studio dopo 12 anni e 5 Forza Horizon

Gavin Raeburn, capo e co-Fondatore di Playground Games, ha lasciato lo studio dopo dodici anni di lavoro e ben cinque Forza Horizon dati alle stampe.

Raeburn è una vera e propria leggenda videoludica: prima di fondare Playground Games nel 2009 assieme a Trevor Williams, ha lavorato al cult The Equalizer per Commodore 64 e a molteplici giochi di guida per conto di Codemasters, tra cui TOCA Championship, DiRT e GRID. L'esperienza acquisita si è rivelata fondamentale per il successo di Playground Games, che oggi fa a tutti gli effetti parte della famiglia degli Xbox Game Studios, e per la nascita di Forza Horizon. Sotto la sua guida lo studio inglese ha anche dato il via ai lavori sul nuovo Fable, attesissima esclusiva Microsoft ancora priva di una data d'uscita.

A prendere il suo posto e ad ereditare la guida dello studio sarà l'altro fondatore, Trevor Williams, il quale sarà promosso da General Manager a Studio Director. A lui toccherà supervisionare il supporto post-lancio di Forza Horizon 5, per il quale sono in programma molteplici aggiornamenti e due grandi espansioni, e il resto dello sviluppo di Fable. Al momento non è noto cosa farà Gavin Raeburn in futuro, ma con tutta probabilità non lascerà il mondo dei videogiochi.