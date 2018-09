Playground Games: Forza Horizon 4 sarà visivamente spettacolare su Xbox One X

Intervistato da Gamingbolt, Ralph Fulton di Playground Games, creative director di Forza Horizon 4, ha affermato che il gioco sfrutterà a pieno le capacità di Xbox One X, proponendo una grafica di alto livello.

"Forza Horizon 4 mostrerà le potenzialità grafiche di Xbox One X, dando ai giocatori la possibilità di sfruttare il potere della console giocando a 4K/30 fps o 1080p/60 fps" ha dichiarato il creative director Ralph Fulton, "Con Forza Horizon 4, il nostro obiettivo è proporre ai giocatori un'avventura divertente all'interno del nostro open-world condiviso, con meteo dinamico e cambio delle stagioni, a prescindere dalla piattaforma. Chi giocherà su Xbox One X e su PC Windows 10 di fascia alta godrà di una fedeltà grafica superiore grazie ai 4K nativi, alle texture migliorate, all'HDR e a un sistema di illuminazione di alto livello, fra le altre cose. Su Xbox One, offriremo inoltre la possibilità di giocare a 60 fps abbassando la risoluzione". Interrogato sulla versione Xbox One, Fulton ha dichiarato che sulla console base di Microsoft il gioco "girerà a 1080p/30 fps proponendovi la nostra visione di un vasto open-world ambientato nel Regno Unito, con stagioni dinamiche".

Forza Horizon 4 debutterà il 2 ottobre su Xbox One e PC Windows 10.