Playground Games (Forza Horizon) assume ex Rockstar e Ubisoft per il proprio RPG

È ormai da diverso tempo che Playground Games ha confermato di essere al lavoro su di un gioco afferente al genere degli RPG. Le prime informazioni in merito risalgono infatti al 2017.

Nel corso del 2018, il misterioso progetto è stato protagonista di diversi rumor, alcuni dei quali volevano il team al lavoro su di un nuovo capitolo della serie Fable, mentre altri suggerivano addirittura una produzione legata al celebre Berserk, seinen nipponico nato dalla matita e dalla fervida immaginazione di Kentarou Miura. Nessuna di queste voci di corridoio ha ad ora mai trovato alcun tipo di conferma ufficiale e, anzi, nel novembre 2018, Playground confermava che sarebbe stato necessario altro tempo prima di svelare il progetto.

In attesa di poter finalmente veder alzarsi il sipario che nasconde questa misteriosa produzione, Nick Duncombe, Resource Manager presso la software house, ha reso noto che nuovi talenti si sono uniti al team attualmente impegnato nello sviluppo del RPG. Come potete verificare in calce a questa news, la squadra ha infatti accolto:

Michael Leone : ex sviluppatore di Rockstar Games , entra nel team come Principal Technical Designer;

: ex sviluppatore di , entra nel team come Principal Technical Designer; Neil Davies : anch'egli ex Rockstar Games , assume il ruolo di Principla Lighting Artist;

: anch'egli ex , assume il ruolo di Principla Lighting Artist; Tomm Maddocks: da Ubisoft Massive, quest'ultimo si unisce alla squadra come Audio Designer. Elemento curioso, Maddocks aveva militato presso gli studi di Lionhead nel periodo di sviluppo di Fable Legends;

Siete curiosi di saperne di più su questo misterioso gioco di genere RPG?