Playground Games (Forza Horizon) è al lavoro su un action-RPG a tema Berserk?

Stando a quanto ipotizzando dal portale GearNuke, Playground Games, la casa di sviluppo dietro l'apprezzata serie automobilistica di Forza Horizon, sarebbe al lavoro su un action-RPG open world basato sul celebre manga di Berserk.

Da diverso tempo sappiamo che, secondo degli insistenti rumor, Playground Games sta riversando i propri sforzi su un nuovo titolo open world di stile action-RPG. In tanti hanno pensato all'arrivo di un nuovo capitolo della serie di Fable, ma GearNuke suggerisce un'altra possibilità.

Conar Cross, concept artist presso Playground Games, ha recentemente pubblicato in rete degli artwork facenti parte di un misterioso "The Berserk Project". Che sia questo un indizio verso l'arrivo di una nuova esclusiva Microsoft a tema Berserk?

Ci teniamo però a chiarire che potrebbe tranquillamente trattarsi di un'idea personale di Cross legata al progetto che verrà lanciato in occasione dell'arrivo del quarantesimo volume del manga di Berserk. Non ci resta dunque che attendere eventuali novità in merito alla questione. In calce alla notizia, intanto, potete trovare gli splendidi artwork di Cross che ritraggono alcune scene tratte ispirate all'universo creato da Kentaro Miura.

A voi piacerebbe un action-RPG open world a tema Berserk per Xbox One? O preferireste che il misterioso nuovo titolo di Playground Games sia proprio il nuovo Fable?