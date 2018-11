Playground Games: il nuovo GDR ha influenzato l'acquisizione di Microsoft

Il più volte chiacchierato action ruolistico per Xbox One (o Xbox Scarlett) di Playground Games è stata la motivazione principale che ha spinto Microsoft ad acquisire la compagnia, o almeno questo è il parere espresso dai membri del team di sviluppo inglese sulle pagine di EDGE.

Nell'ultimo numero della rivista videoludica più autorevole del Regno Unito, infatti, il Creative Director Ralph Fulton e il boss di Playground Gavin Raeburn hanno voluto ripercorrere a ritroso gli eventi che hanno portato Microsoft ad assorbire la compagnia nel giugno di quest'anno per accoglierla nella famiglia dei Microsoft Studios.

Stando a Fulton, il nuovo action-GDR degli autori di Forza Horizon 4 "ha decisamente influenzato la decisione dei vertici della divisione Xbox di Microsoft, e noi, a compiere questo passo insieme. Non ci voleva certo un genio per capire che eravamo già nella famiglia Xbox".

Gli fa eco il direttore Raeburn, che conferma le parole di Fulton e aggiunge che "sentivamo di aver raggiunto il successo nel settore dei videogiochi di corse e volevamo continuare su questa strada: amiamo il genere. Ma sentivamo anche il bisogno di cercare il successo con generi diversi dai racing game, capivamo che se avessimo voluto elevare davvero lo studio ci saremmo dovuti cimentare con altri generi capaci di porre una pietra miliare. Ancora una volta aveva senso collaborare con Microsoft, erano davvero di supporto".

In base alle voci di corridoio rincorsesi online in questi mesi e alle informazioni raccolte dai siti di settore da non meglio precisate gole profonde che preferiscono rimanere nell'anonimato, il prossimo progetto di Playground Games non avrà nulla a che fare con la saga di Fable ma, piuttosto, darà inizio a una proprietà intellettuale completamente nuova immersa in una dimensione fantasy liberamente esplorabile con un lore maturo, una storia a tinte oscure e meccaniche di gameplay votate all'azione.

Un progetto che, come confermato da Aaron Greenberg di Microsoft, rappresenterà una grande esclusiva che indurrà molti appassionati del genere action-GDR a sposare la causa Xbox, con un lancio che dovrebbe avvenire a cavallo tra la fine di questa generazione e il lancio di Xbox Scarlett.