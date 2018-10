Playground Games spiega perché ha accettato l'offerta di acquisizione di Microsoft

Nel corso della conferenza E3 di Microsoft dello scorso giugno, Phil Spencer ha annunciato orgogliosamente l'acquisizione di cinque differenti studi, tra i quali spicca Playground Games, responsabile dell'apprezzata serie Forza Horizon.

In un'intervista concessa ad Eurogamer, Ralph Fulton ha spiegato i motivi che hanno spinto lo studio ad accettare di buon grado la proposto della casa di Redmond. Il boss ha specificato che il team è sempre stato orgoglioso di essere indipendente, anche se di fatto lavorava su un franchise first-party. L'acquisizione, tuttavia, ha permesso a Playground di crescere al punto da poter lavorare su più progetti contemporaneamente.

Oltre al team che si è occupato di Forza Horizon 4, pubblicato appena due giorni fa, ce n'è anche un secondo al lavoro su un RPG non ancora annunciato, che secondo alcuni rumor potrebbe essere Fable. Come se non bastasse, in questi giorni lo studio sta assumendo altri 177 sviluppatori, che con tutta probabilità verranno impiegati su un terzo progetto. "Vedere il tuo business e il tuo staff crescere in questo modo, cambia il mondo in cui pensi al futuro", ha confessato Fulton.

La proposta è stata accettata anche per un altro motivo. Forza Horizon 3 si è rivelato un grandissimo titolo, dal momento che ha superato tutte le aspettative ed è stato apprezzato sia dalla critica che dal pubblico. Lo studio, tuttavia, era intenzionato a fare ancora di meglio con il quarto capitolo, una cosa possibile "solo se fai parte della famiglia". A giudicare dalle opinioni della stampa internazionale e del nostro Francesco Serino, con Forza Horizon 4 ci sono riusciti.