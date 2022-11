Playground Games è il team giusto per Fable: Microsoft rassicura i giocatori

Del nuovo capitolo di Fable non ne sentiamo parlare da un po' di tempo, e i giocatori sono in paziente attesa di scoprire cosa sta prendendo vita nelle fucine di Playground Games. Proprio del team di sviluppo autore della serie di Forza Horizon ne ha parlato Matt Booty di Microsoft in una recente intervista.

Nel corso dei mesi scorsi si sono sollevati dei dubbi su Playground, con alcune voci di corridoio che hanno parlato di un possibile ridimensionamento di Fable, su cui hanno però fanno chiarezza gli stessi sviluppatori. Non sono in pochi, inoltre, a nutrire dei dubbi sulle capacità di Playground nel campo degli RPG, in quanto software house storicamente impegnata nella realizzazione di titoli automobilistici.

A rassicurare tutti sulla bontà del lavoro sinora svolto dagli sviluppatori birtannici ci ha pensato per l'appunto Matt Booty, che nel corso di una chiacchierata con il canale YouTube Skill Up ha definito Playground il team giusto per il futuro di Fable.

"Dispongono di una grande base tecnologica, hanno passione per l'IP, e dimostrano impegno nel lavoro e nella qualità", sono le dichiarazioni di Booty. Sfortunatamente non ci viene anticipato nulla sul progetto, e ci vediamo ancora una volta costretti a pazientare in vista dei prossimi aggiornamenti.

Recentemente il senior writer di Horizon Forbidden West si è unito al team di Fable.