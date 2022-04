Playmobil The A-Team Van è in super offerta su Amazon a 58,99 euro

Chi non conosce la famosa serie TV degli anni '80 A-Team, che narrava le vicende di ex-combattenti della guerra del Vietnam chiamato A-Team che, vivono in fuga, ricercati e braccati dalle autorità militari per un reato che non hanno mai commesso, con l'unico obbiettivo di aiutare le persone oppresse da situazioni d'ingiustizia.

Iconico è il loro furgone GMC Vandura nero e grigio con due strisce laterali rosse ed uno spoiler posteriore, utilizzato come mezzo principale di trasporto e di azione dell'A-Team per le missioni delle serie TV.

Il famoso mezzo è oggi riproposto in versione Playmobil ad un prezzo fantastico su Amazon, acquistabile a soli 58,99 euro e fino a ieri era in vendita a ben 73 euro, un'occasione imperdibile per un simpatico oggetto da collezione.

Acquista qui Playmobil The A-Team Van è in super offerta su Amazon

Il veicolo, con parabrezza e tetto removibili, può ospitare tutti i membri del team, Hannibal, P.E. Baracus, Sberla e Murdock. Come l'originale, anche la versione Playmobil del veicolo dell'A-Team presenta l'iconica verniciatura a tre colori e i cerchioni rossi, la portiera laterale presenta un'apertura scorrevole e gli sportelli posteriori sono apribili.

Se siete appassionati di serie TV e film anni 80-90, su Amazon è acquistabile ad un prezzo super scontato anche la DeLorean di ritorno al futuro, oggi in offerta a 43,99 euro a questo link invece di un prezzo di listino di 54,99 euro.