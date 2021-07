Playoff Overwatch League 2021 in Texas, Grand Final a Los Angeles

La Overwatch League ha annunciato ufficialmente che i playoff e le Grand Final della stagione 2021 si giocheranno live, all'Esports Stadium di Arlington in Texas e al Galen Center di Los Angeles.

L'annuncio ci ha anche fornito altri dettagli sul formato dei playoff, nonché le date di inizio della fase finale. Prima ancora di arrivare agli eventi LAN, le squadre si sfideranno in partite regionali online (West e APAC) a partire dal 4 settembre, prima che le squadre qualificate si spostino per competere all'Esports Stadium di Arlington il 16 in un formato a doppia eliminazione.

Le Grand Finals, come detto, si terranno il 25 settembre al Galen Center di Los Angeles.

Dalla fascia occidentale, le prime tre squadre della classifica si qualificheranno per il girone dei playoff, mentre la parte orientale (o APAC) otterrà due slot diretti per i playoff. I restanti tre saranno decisi tramite una qualificazione regionale online ad eliminazione diretta.

Due squadre West e una Est si qualificheranno, andando a completare il quadro delle otto squadre che competeranno ad Arlington.

Questa è l'attuale ripartizione del montepremi di 3,2 milioni di dollari per i playoff della Overwatch League 2021: Campione 1.500.000 di Dollari; Secondo classificato 700.000; Terzo posto 350.000; Quarto posto 250.000; Quinto posto 200.000; Sesto posto 100.000; Settimo e ottavo 50.000.

Ovviamente si potrà vedere tutto sul canale ufficiale di YouTube Gaming della Overwatch League.