PlaySony dà il via ai Flash Sale sul PlayStation Store statunitense

In occasione del fine settimana, Sony Interactive Entertainment ha dato il via ai Flash sale sul PlayStation Store americano, una serie di sconti fino al 40% che rimarranno attivi per un periodo molto limitato (entro e non oltre al 13 maggio).

Tra i giochi in sconto spiccano FIFA 19 (17,99 $ invece di 59,99 $), Devil May Cry 5 (39,59 $ invece di 59,99 $), Tales of Vesperia: Definitive Edition (34,99 $ anziché 49,99 $), One Piece: World Seeker (41,99 $ al posto di 59,99 $), Conan Exiles (29,99 $ invece di 49,99 $), Battlefield V (29,99 dollari anziché 59,99 $) e molti, molti altri. Potete consultare la lista completa a questo indirizzo: tenete presente, in ogni caso, che per usufruire di questi sconti è necessario essere in possesso di un account statunitense.

Per fortuna, mentre vi scriviamo ci sono molte promozioni attive anche sul PlayStation Store nostrano. Titoli già menzionati come Devil May Cry 5 e Tale of Vesperia: Definitive Edition sono scontati nell'ambito della promozione A Tutto Giappone, senza dimenticare i Giochi a meno di 5€ e 15€! Il protagonista dell'offerta della settimana, invece, è Anthem, acquistabile sia in versione Standard (39,99 euro) che Legione dell'Aurora (49,99 euro).