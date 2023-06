PlayStation 1, un viaggio nella follia: ecco 3 giochi bizzarri e fuori di testa per PS1

Dopo aver esplorato i lati più oscuri della sconfinata ludoteca di PlayStation 1 con i 5 giochi più orribili della prima console casalinga di casa Sony, ci immergiamo ulteriormente nell'ecosistema hardware e software della mitica PSX per dedicarci, questa volta, ai videogiochi più bizzarri e fuori di testa di PS1.

L'era di PlayStation 1, d'altronde, è stata un periodo di grande sperimentazione, con un'intera generazione di sviluppatori che ha cavalcato l'onda del cambiamento dal 2D al 3D senza disdegnare soluzioni ludiche, tecnologiche e artistiche davvero insolite e, per certi versi, sconcertanti.

Il coraggio di pensare fuori dagli schemi dei designer del tempo ha prodotto un caleidoscopio di esperienze interattive estremamente frastagliato. Al successo di opere originali come l'indimenticabile PaRappa the Rapper, però, hanno fatto da contraltare i 'tonfi creativi' (e commerciali) di videogiochi che definire bizzarri sarebbe un pallido eufemismo. Volete tre esempi?

Incredible Crisis

L'ottovolante interattivo di sfide assurde e cervellotiche offerto da Polygon Magic a tutti coloro che nel '99 si lasciarono catturare dall'insolita copertina di questo action adventure viene ricordato, giustamente, come una delle esperienze più bizzarre che siano mai state offerte all'utenza PS1. Incredible Crisis pone infatti i giocatori nei panni dei Tanamatsuri, una famiglia costretta a vivere una giornata di bizzarre disavventure tra sfide imprevedibili, minigiochi assurdi e scenari eccentrici.

Pepsiman

Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di Pepsiman, il platform con protagonista quello che viene unanimemente ricordato come una delle mascotte più 'dimenticabili' di PlayStation. Lanciato nel 1999 (un anno particolarmente prolifico per i giochi bizzarri, basti guardare a Incredible Crisis), Pepsiman ha provato a elevare a icona videoludica il marchio della nota azienda di bibite, fallendo miseramente nel suo intento a causa di un gameplay rabberciato tra la modernità di Crash Bandicoot e l'azione classica di Paperboy.

LSD Dream Emulator

Tra i candidati al premio per il gioco più surreale e bizzarro dell'intera ludoteca di PlayStation 1 troviamo LSD Dream Emulator, un vero e proprio 'trip videoludico' che trae spunto dagli incubi di uno sviluppatore per concretizzarsi in un'esperienza digitale che oscilla tra il balzano e lo scandaloso. Una lisergica danza verso la follia da ballare al ritmo di una colonna sonora estraniante e sullo sfondo di ambientazioni sconnesse e surreali, con un gameplay incomprensibile e tanto, ma davvero tanto nonsense.

La prima console PlayStation è stata quindi un terreno fertile per le stranezze più assurde e bizzarre, una piattaforma interattiva su cui si sono potuti sperimentare concetti non convenzionali che hanno sfidato la logica e confermato, semmai ve ne fosse ancora bisogno, la straordinaria duttilità creativa di questo medium.