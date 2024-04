PlayStation 1 come Steam Deck: un modder la trasforma in una console portatile!

La passione per il retrogaming e l'amore smisurato per la prima console PlayStation spingono il modder e programmatore PS Hanami a cimentarsi in un'impresa ingegneristica che ha dell'incredibile, ossia quella di trasformare PS1 in una console portatile perfettamente funzionante, con tanto di design simil-Steam Deck.

Una volta liberata la scheda madre di PlayStation 1 dalla sua scocca originaria, il modder con il pallino per il retrogaming ha reingegnerizzato l'hardware della console casalinga che ha contribuito a trasformare Sony nell'attuale gigante dell'industria videoludica per ricollocare tutti gli elementi elettronici all'interno di una nuova scocca in plastica stampata in 3D.

Come è possibile intuire osservando le foto esplicative pubblicate da PS Hanami, l'autore di questo progetto ha fatto appello alla sua esperienza per 'miniaturizzare' PS1 e consentirne l'utilizzo come piattaforma portatile con l'ausilio di un lettore di schede SD in sostituzione del lettore CD, di uno schermo LCD e delle componenti elettroniche necessarie per leggere gli input dei tasti integrati nel design della 'vecchia nuova' console.

Il mese di lavoro impiegato dal modder per concretizzare questo sogno sembra aver dato i suoi frutti, a giudicare da quanto mostratoci dallo stesso ideatore di questa piattaforma portatile che omaggia la storia della prima console PlayStation. A tal proposito, qui trovate un secondo approfondimento sull'impegno profuso da un altro modder che ha trasformato PS1 in una console portatile con un raro controller PSX.

