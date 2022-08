La PlayStation 1 leggeva anche i DVD o soltanto i CD?

La PlayStation 1 è rimasta nel cuore di molti appassionati, che con la prima console di Sony si sono appassionati al videogioco. La macchina giapponese è stata casa di Metal Gear Solid, Final Fantasy VII e altri capolavori: ma si potevano usare anche i DVD?

No, la PlayStation 1 supportava esclusivamente i CD, e il motivo è molto semplice: nel 1994, anno del lancio della console, la tecnologia dei DVD non era ancora stata inventata. Il formato che sarebbe poi stato adattato da PlayStation 2 uscì infatti due anni dopo, nel 1996. Non è quindi stata una scelta pensata dagli sviluppatori, che avrebbe aperto le porte a esperti amatori in grado di manomettere il sistema, ma di una fisiologica impossibilità temporale.

L'entrata in campo dell'azienda giapponese fu un evento rivoluzionario, che condusse ad una rivalità tra Nintendo e Sony, inizialmente concordi nel produrre una console insieme. Comunque, quando è uscita la prima PlayStation in Italia? L'anno di uscita europeo e americano non corrisponde a quello Giapponese.

Ricordate invece quanto costava la prima PlayStation al lancio? Il prezzo è particolarmente interessante se confrontato con quelli attuali: 299 dollari che corrispondevano, con un cambio 1:1, a 749.000 lire in Italia, prezzo poi calato negli anni successivi al debutto.