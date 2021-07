PlayStation 1: scoperto un dettaglio sorprendente della schermata iniziale

Qualche mese fa, PS1 ha compiuto 26 anni e la community, in omaggio alla mitica console Sony, ha condiviso i propri ricordi sui social. Il modder Scuttlepunk ha preferito cimentarsi in esperimenti di "retroingegneria videoludica" per scoprire, così facendo, un dettaglio inedito della schermata di avvio.

Servendosi degli strumenti di sviluppo più avanzati e delle ultime tecniche adottate dai programmatori amatoriali per studiare l'hardware della console che ha sancito l'ingresso di Sony nell'industria dell'intrattenimento digitale, il modder ha eseguito la sequenza di boot di PlayStation 1 e notato un dettaglio sfuggito a tutti i giocatori.

Stando a quanto scoperto da Scuttlepunk, infatti, l'intera sequenza di avvio viene renderizzata in tre dimensioni. Contrariamente a quanto ipotizzato per anni dai fan, la schermata di boot della console non è affatto una sequenza statica ma una vera e propria scena 3D, con tanto di modello poligonale per il logo PlayStation. La programmatrice Lilith è giunta alla medesima conclusione e, nel video esplicativo condiviso sui social, mostra la disposizione degli elementi che compongono il modello 3D del logo PlayStation.

