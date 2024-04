PlayStation 1 portatile? Un modder l'ha costruita usando un raro controller PSX

Rivivere i classici giochi PlayStation degli anni '90 non è mai stato così facile: con dispositivi come PlayStation Portal, i cult disponibili tramite il servizio PlayStation Plus di Sony ora possono essere giocati nel palmo della vostra mano.

Un modder, tuttavia, è riuscito a creare qualcosa di davvero peculiare, e che sicuramente desterà l'interesse dei più nostalgici: una console portatile PlayStation customizzata, creata utilizzando un raro controller PS1 dal sapore retrò.

Il modder Hairo Satoh, noto anche come "Gameboy Doctor", ha condiviso la sua "PlayStation portatile" su Instagram, dove ha concesso una piccola dimostrazione dell'hardware in funzione con la sequenza d'apertura di Mega Man 8. Come riferisce Hairo, la PlayStation portatile è dotata di uno slot per scheda di memoria, grilletti posteriori L&R aggiunti, una rotella del volume, doppi altoparlanti stereo e una porta USB-C, probabilmente destinata alla ricarica del dispositivo. Non è però dotata di stick analogici e sfoggia invece il D-pad grigio e il layout dei pulsanti PlayStation del controller PS1 originale.

Le immagini successive del dispositivo condivise sui social media di Hairo, hanno rivelato che form factor in miniatura è reso possibile da un accessorio ufficiale pensato per il gioco Game Of Life realizzato da Takara. Il controller Takara Roulette è stato lanciato nel 2001, solo in Giappone, ed era dotato di uno spinner al centro. Ora, al posto dello spinner tipicamente associato al gioco da tavolo Game of Life, al suo posto si può trovare un piccolo display.

