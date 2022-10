PlayStation 1: Sony collega la sua prima storica console ad un TV da 420 pollici

Sono passati 28 anni dall'esordio di PlayStation 1, la prima console mai immessa da Sony sul mercato del gaming. Si tratta di una piattaforma che ha fatto la storia del medium e che ha influenzato l'andamento del settore videoludico fino ad oggi.

È stata Sony in prima persona a celebrare la sua console con una simpatica clip pubblicata su Twitter. Come potete osservare tramite il post che trovate più in basso, la compagnia nipponica ha utilizzato un modello di PlayStation One e l'ha collegata ad un ben più moderno televisore da 420 pollici.

"La PlayStation originale + un TV da 420 pollici = soddisfazione senza pari", recita il cinguettio di Sony, che non ha mancato di mostrarci la sempre iconica sequenza di accensione della console, rimasta impressa nella mente di milioni di giocatori.

Indubbiamente la risoluzione originale supportata da PSX non si presta granché bene ad un pannello di queste dimensioni, ma chiaramente l'intento di Sony è più che altro quello di fare breccia nel cuore dei vecchi fan della sua storica console.

Non tutto ciò che è stato pubblicato su PSX ha però fatto la felicità dei videogiocatori: avete già dato uno sguardo alla nostra lista dei giochi più brutti mai pubblicati per PlayStation One?