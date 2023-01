PlayStation 2, l'autore dell'emulatore AetherSX2 minacciato di morte: sospeso lo sviluppo

Dopo essere arrivato su Google Play a dicembre del 2021 ed aver ricevuto continue migliorie nel corso del tempo, lo sviluppo dell'emulatore AetherSX2 viene sospeso direttamente dal suo autore, che nel corso delle ultime settimane ha continuato a ricevere pressioni ingestibili da parte degli utenti.

Collegandosi alla pagina dell'emulatore per dispositivi Android, ci si imbatte in un messaggio da parte dello sviluppatore, che dichiara sospesi a tempo indeterminato i lavori sull'emulatore AetherSX2. Questo a causa delle "infinite lamentele, richieste, e ora minacce di morte" ricevute dallo stesso autore nel corso dello scorso anno. Come dichiara l'autore, l'app dell'emulatore è ancora scaricabile/utilizzabile e continuerà a funzionare nel prossimo futuro.

"AetherSX2 è sempre stato pensato per essere un hobby divertente per me, non ha mai avuto scopo di lucro", ha poi puntualizzato. "Non ha più senso continuare un hobby che non mi diverte più". Gli utenti vengono infine invitati a diffidare dei truffatori, che a quanto pare scrivono sui social media fingendo di rappresentare lo sviluppatore di AetherSX2.

Soltanto poche settimane fa era nata un'accesa discussione su reddit in cui si parlava del comportamento dello sviluppatore, evidentemente stressato dalle pressanti richieste dell'utenza. Si è alla fine giunti ad un punto di rottura e ad una sospensione, probabilmente definitiva, dello sviluppo dell'emulatore.