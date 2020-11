PlayStation 2 compie 20 anni: il 24 novembre del 2000 il lancio in Europa

Continuano i festeggiamenti per il ventennale di PlayStation 2 e se a marzo abbiamo festeggiato i 20 anni dal lancio in Giappone e a settembre i 20 anni dal debutto in Nord America, oggi tocca al nostro continente, che il 24 novembre 2000 vedeva il lancio dell'allora attesissima nuova console Sony.

In vendita al prezzo di 899.000 lire (ma non era infrequente trovare bundle con console e giochi venduti a oltre 1.5 milioni di lire), PlayStation 2 arrivava in Europa con qualche mese di ritardo rispetto al debutto in patria e con una lineup di lancio numerosa ma non esente da titoli di medio o basso spessore, tra i tanti giochi disponibili insieme alla console citiamo Fantavision, Ridge Racer V, Tekken Tag Tournament (vero e proprio system seller al lancio), Dynasty Warriors 2, FIFA 2001, SSX e la raccolta Gradius III & IV.

Un debutto di grande successo anche nel nostro paese, con PlayStation 2 protagonista di servizi al telegiornale che documentavano il tutto esaurito e l'impossibilità di acquistare la console se non prenotata in tempo, come accaduto per il lancio di PlayStation 5.

Raccontateci i vostri ricordi: quando avete comprato PlayStation 2 e quali sono i vostri giochi preferiti? Lasciateci un commento qui sotto... e tanti auguri, PS2!