PlayStation 2 su Android: l'emulatore AetherSX2 compie progressi

Celebrato l'aumento delle prestazioni di Dolphin grazie ai bug di True Crime NYC, la scena underground festeggia l'inizio della fase di Beta testing di AetherSX2, un avanzato emulatore di PlayStation 2 per sistemi mobile Android.

L'artefice di questa nuova applicazione che promette di emulare alla perfezione su tablet e smartphone Android l'esperienza ludica offerta da PlayStation 2 è Tahlreth, un programmatore indipendente impegnatosi nella trasposizione mobile del codice sorgente dei sistemi di emulazione LGPL utilizzati su PC e Linux.

Incuriosito dal progetto portato avanti in solitaria da Tahlreth, lo youtuber Taki Udon ha ottenuto l'accesso alla Beta per realizzare una video analisi che testimonia le grandi capacità dell'emulatore su di una serie di smartphone.

Pur essendo ancora in fase di sviluppo, AetherSX2 sembra vantare già un'ampia compatibilità con i maggiori processori e chipset mobile in commercio, come MediaTek, Samsung e Qualcomm, specie per questi ultimi. Nelle intenzioni del suo ideatore, gli attuali test condotti sull'applicazione dovrebbero concludersi entro l'inizio del 2022: al termine della Beta, Tahlreth conta di lanciare AetherSX2 in via del tutto gratuita e di rendere disponibile il codice sorgente ai programmatori che desiderano studiarlo, magari seguendo il principio enunciato nei giorni scorsi da Phil Spencer sull'emulazione legale come sistema per garantire la fruizione su qualsiasi dispositivo di un gioco acquistato su una piattaforma non più supportata o in commercio.

