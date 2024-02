PlayStation Vita 2 esiste davvero? Potrebbe essere un modello della famiglia PS6

Stanno facendo molto scalpore le dichiarazioni dello YouTuber Moore's Law is Dead, che ha dedicato un video al presunto leak di PlayStation Vita 2. La nuova console Sony esiste davvero? Uscirà una nuova piattaforma portatile della casa giapponese? Facciamo chiarezza.

Nel suo video, Moore's Law is Dead ha citato PlayStation 6 ma non solo, parlando appunto anche di PlayStation Vita 2 e indicando quest'ultima come una console portatile pensata anche per giocare con i titoli PS4 e PS5. L'hardware in questione sarebbe equipaggiato con un chip AMD e sarebbe in fase di progettazione "ad alto livello", questo vuol dire che Sony ci sta pensando ma non ha dato il suo ok e la produzione non è ancora iniziata.

Moore's Law is Dead parla di una console con 18 CU e pienamente compatibile con i giochi PS4 digitali mentre per i giochi PS5 sarà necessaria una patch di aggiornamento. Idealmente, PS Vita 2 potrebbe avere una GPU a 1.8 Ghz ma lo stesso YouTuber sottolinea come queste specifiche siano solo delle sue ipotesi e mentre una fonte affidabile avrebbe dichiarato che PlayStation Vita 2 potrebbe essere nient'altro che un modello portatile di PlayStation 6 stile Steam Deck o ASUS Rog Ally.

Non ci sono certezze sul fatto che questa console possa uscire nei prossimi anni e al momento è tutto molto vago, certo è che Sony vuole puntare sempre più su PC e Mobile in futuro e in questo senso un dispositivo portatile andrebbe a completare la lineup hardware della compagnia, con maggiori possibilità di penetrazione sul mercato giapponese.