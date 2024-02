PlayStation 2, un logo un mito: lo sapete a cosa è ispirato?

Sono molteplici gli aspetti che hanno permesso a PlayStation 2 di diventare una console leggendaria. La poderosa ludoteca, che annovera alcuni dei più grandi capolavori dell'epoca, ricopre senz'altro un ruolo di spicco, ma ci sono anche altri dettagli che hanno contribuito a cementare la console di Sony nell'immaginario collettivo.

Uno di questi è sicuramente il design, che ha garantito a PS2 l'appellativo di "Monolite Nero". Mentre le concorrenti ancora si poggiavano in orizzontale sui ripiani delle postazioni di gioco, PlayStation 2 si stagliava verso l'alto con la sua figura nera snella e pulita, in egual misura autorevole e minacciosa, come un monolite appunto,. Ma il design non sarebbe stato completo senza un logo altrettanto iconico, che per fortuna non è mancato.

Le linee pulite e il colore del logo PS2 non sono frutto del caso, bensì di un attento studio da parte del designer Teiyu Goto, che in fase di progettazione ha voluto distinguersi dalla diretta concorrenza che all'epoca puntava a mettere in risalto elementi da sempre associati al gaming come la gioia e la passione. Abbracciando uno stile più serioso, si è dunque ispirato alla nostra amata Terra optando per le sfumature di blu tipiche del cielo e del mare, nonché rappresentative delle forme di vita intelligente che la popolano. In questo modo è andato a realizzare un contrasto con il nero della console, che in questo contesto rappresenta tanto il buio universo inesplorato che circonda il nostro pianeta quanto una metafora delle illimitate potenzialità grafiche dell'Emotion Engine di PS2. I medesimi toni del blu venivano inoltre richiamati dalla cornice che circondava le due porte USB anteriori, oltre che dallo Stand Verticale venduto separatamente.

Il logo di PS2 ha accompagnato i videogiocatori per l'intera generazione, ma purtroppo i toni del blu sono stati accantonati nella successiva iterazione Slim della console. Nei nostri ricordi, in ogni caso, sono sempre vividi. Già che ci siete, proseguite il viaggio alla riscoperta del monolite nero leggendo queste 10 curiosità su PlayStation 2.