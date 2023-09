PlayStation 2 tra mito e nostalgia: tre cose che abbiamo fatto tutti con la PS2!

Dopo aver visto i tre segreti che solo i veri fan della PS2 conoscono, oggi vogliamo scavare nel vostro passato ricordandovi tre cose che abbiamo fatto tutti (ma davvero tutti) dopo aver comprato la PlayStation 2, anche se magari le avete rimosse...

Utilizzare la console come tavolino

Bella liscia vero la superficie della PS2? Con la console posizionata in orizzontale, veniva proprio voglia di usare la console come vassoio o tavolino. E infatti, dite la verità, chi non ha mai appoggiato una bibita, un succo di frutto, un bicchier d'acqua o la focaccia unta sulla parte superiore della PS2? Non mentite, sappiamo bene che lo avete fatto... con conseguente disperazione dopo che la vostra bevanda preferita ha lasciato una chiazza ben visibile sulla cocca.

Giocare con la console appoggiata sul tappeto

Vi ricordate cosa diceva il manuale di istruzioni della PS2? Posizionate la console su una superficie stabile e sicura, lontano dalla polvere o da fonti di calore. Quanti di voi, per comodità, spostavano la console dal mobiletto per metterla direttamente sul tappeto? Vuoi per un problema di lunghezza dei cavi, vuoi per una maggior praticità in caso di cambio disco o necessità di reset.

Peccato che così facendo la PlayStation 2 si sia riempita di polvere e sporcizia... povera ventola, quanto superlavoro ha dovuto sopportare!

Giocare con i giochi PS1 per 5 minuti

Sì, bella la Playstation 2, ma cosa ci facciamo adesso con i nostri giochi PS1? Beh, continueremo ad usarli, tanto la PS2 è retrocompatibile, dicevamo. Come no, dopo aver inserito un gioco a caso della prima PlayStation ci abbiamo giocato al massimo per cinque minuti...