PlayStation 2 poteva gestire il Ray Tracing in tempo reale? Una demo lo dimostra

In queste ore ha ripreso a circolare in rete un vecchio video datato 2008 che mostra una tech demo PlayStation 2 con supporto Ray Tracing, per quanto ovviamente molto basilare.

La demo tecnica in questione utilizza i 16 KB di memoria della Vector Unit di PS2 per renderizzare poligoni con effetti avanzati. La demo mostra una sfera posizionata su un piano colorato colpita da vari fasci luminosi, un semplice test apparentemente portato avanti da alcuni studi interni di SCEE (Sony Computer Entertainment Europe) ma che non ha poi mai trovato alcun effettivo riscontro nell'utilizzo pratico.

Gli sviluppatori hanno continuato a sperimentare con questa e altre demo per PS2 ma di fatto quanto visto non è mai stato utilizzato in alcun gioco, a causa degli ovvi limiti tecnici della console. In ogni caso si tratta di un video interessante e dimostra come tecnologie attuali siano in realtà in fase di sperimentazione da moltissimi anni.

PlayStation 2 è uscita nel lontano 2000 ma solo nel 2018 Sony ha interrotto il supporto tecnico PS2, la console ha continuato a vendere anche dopo l'uscita di PlayStation 3 nel 2007 e la sua corsa commerciale è terminata solamente nel 2010.