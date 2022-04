Con PlayStation 2 si poteva giocare online in multiplayer?

Il gioco online è ormai da diversi anni totalmente radicato nel panorama videoludico: tra produzioni pensati per essere usufruiti in rete, servizi in abbonamento e contenuti da scaricare, senza una connessione ad Internet si rischia di non godersi al massimo ciò che gli odierni videogiochi hanno da offrire.

Un tempo per l'Online era solo un semplice contorno: i tempi non era ancora maturi per puntare forte su questa caratteristica, sebbene Microsoft con l'originale Xbox dimostrò di volerci puntare seriamente sin dall'inizio. Ma invece con PlayStation 2 si poteva giocare online? La risposta è assolutamente affermativa: la seconda console casalinga di Sony permetteva il gioco in rete con specifici titoli, sebbene fosse necessario avere a disposizione alcune periferiche esterne.

Sulle PS2 Fat, infatti, era necessario acquistare il PS2 Network Adapter per potersi collegare ad Internet; i successivi modelli Slim, invece, lo avevano già incorporato all'interno dell'hardware. L'online su PS2 era gratuito grazie al servizio PS2Online, salvo le software house che davano accesso ai propri server solo sottoscrivendo un abbonamento. Alcuni dei titoli che fu possibile giocare in rete in Europa furono Call of Duty 3, Burnout 3, Pro Evolution Soccer 5, Ratchet Gladiator, Resident Evil Outbreak File 2 e i due Star Wars Battlefront.

